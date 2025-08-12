Weißes Haus droht Obdachlosen mit Gefängnis

Das Weiße Haus droht wohnungslosen Menschen in Washington mit dem Gefängnis. „Die Obdachlosen müssen wegziehen, sofort“, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Regierung werde ihnen jedoch Unterkünfte anbieten, versprach er.
Dazu postete der US-Staatschef Fotos, die Zelte und Verschmutzung am Straßenrand zeigen. Die Unterkünfte für Obdachlose würden weit weg von der Hauptstadt liegen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte am Dienstag, dass diese Möglichkeit geprüft werde. Obdachlose sollten in diesen Unterkünften Hilfe bei Suchtproblemen oder psychischen Erkrankungen erhalten. Wer sich der Aufforderung der Polizei widersetze, müsse mit Geld- oder Gefängnisstrafen rechnen. Obdachlosen drohe auch Haft, wenn sie auf der Straße campierten.
„Das ist nur der Anfang“, sagte Leavitt. Im kommenden Monat werde die Regierung „jeden gewalttätigen Kriminellen“ in Washington verfolgen.
Wie berichtet, hatte Trump am Montag wegen angeblich ausufernder Kriminalität den Notstand in Washington ausgerufen und 800 Nationalgardistinnen und Nationalgardisten in Washington eingesetzt. Zudem stellte er die Polizei im Hauptstadtbezirk vorerst unter den Befehl von Justizministerin Pam Bondi. Belege für einen Anstieg der Kriminalität gibt es jedoch nicht.
Auch Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser widersprach Trump: „Die Zahlen rechtfertigen diese Maßnahme einfach nicht.“ Man verzeichne hingegen die niedrigsten Werte bei der Kriminalstatistik seit 30 Jahren. Lediglich 2023 habe es einen „schlimmen Anstieg der Kriminalität“ gegeben. Es handle sich um einen „Schritt in Richtung Faschismus“. Die Stadt und die Polizei würden künftig aber kooperieren.
Angriff auf Trump-Mitarbeiter
Hintergrund der neuen Pläne dürfte ein gewalttätiger Angriff auf einen jungen Mitarbeiter der US-Regierung sein. In Washington untersteht die Nationalgarde direkt dem Präsidenten, Trump hatte sie bereits nach dem Sturm seiner Anhängerinnen und Anhänger auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 in der Stadt eingesetzt. In den anderen US-Bundesstaaten entscheiden die jeweiligen Gouverneurinnen und Gouverneure über den Einsatz der Nationalgarde.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.