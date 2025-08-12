Weißes Haus droht Obdachlosen mit Gefängnis

Dazu postete der US-Staatschef Fotos, die Zelte und Verschmutzung am Straßenrand zeigen. Die Unterkünfte für Obdachlose würden weit weg von der Hauptstadt liegen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte am Dienstag, dass diese Möglichkeit geprüft werde. Obdachlose sollten in diesen Unterkünften Hilfe bei Suchtproblemen oder psychischen Erkrankungen erhalten. Wer sich der Aufforderung der Polizei widersetze, müsse mit Geld- oder Gefängnisstrafen rechnen. Obdachlosen drohe auch Haft, wenn sie auf der Straße campierten.