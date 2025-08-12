Trauer um den Lichtpionier Christian Bartenbach

Flughafen und Olympische Spiele

Christian Bartenbach erforschte und entwickelte Kunstlichtsysteme für Kunden aus aller Welt und gründete dafür die Lichtakademie Bartenbach. Das Unternehmen entwickelte unter anderem die Beleuchtung des Flughafens in Singapur und Lichtkonzepte für die Olympischen Sommerspielen in London 2012.

Tiroler rückten Hollywood ins rechte Licht

Mit seinen Erfindungen sorgte Bartenbach auch in Hollywood für Furore. Mit dem Tiroler Kameramann Christian Berger entwickelte er ein Lichtsystem, das auch in der Traumfabrik Anwendung fand. Mit dem System wird das ganze Set von einer einzigen, speziell dafür entwickelten Lichtquelle und verschiedenen Reflektoren ausgeleuchtet.