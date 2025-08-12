Trauer um den Lichtpionier Christian Bartenbach

Licht war sein Leben und seine Leidenschaft. Nun ist der Tiroler Unternehmer und Erfinder Christian Bartenbach im Alter von 95 Jahren gestorben. Seine Erfindungen schafften es bis Hollywood.
Man nannte ihn anerkennend Lichtpapst. Der gebürtige Innsbrucker hat sich zeit seines Lebens innovativer Lichttechnik gewidmet und Tausende Projekte in aller Welt umgesetzt. Der studierte Elektrotechniker baute im Familienunternehmen die lichttechnische Entwicklungsabteilung auf und gründete später mit seinem Bruder die „Leuchtenfabrik Bartenbach“.
Flughafen und Olympische Spiele
Christian Bartenbach erforschte und entwickelte Kunstlichtsysteme für Kunden aus aller Welt und gründete dafür die Lichtakademie Bartenbach. Das Unternehmen entwickelte unter anderem die Beleuchtung des Flughafens in Singapur und Lichtkonzepte für die Olympischen Sommerspielen in London 2012.
Tiroler rückten Hollywood ins rechte Licht
Mit seinen Erfindungen sorgte Bartenbach auch in Hollywood für Furore. Mit dem Tiroler Kameramann Christian Berger entwickelte er ein Lichtsystem, das auch in der Traumfabrik Anwendung fand. Mit dem System wird das ganze Set von einer einzigen, speziell dafür entwickelten Lichtquelle und verschiedenen Reflektoren ausgeleuchtet.
Christian Bartenbach hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. 2018 wurde ihm der Österreichische Staatspreis Patent für sein Lebenswerk als außergewöhnlicher österreichischer Erfinder verliehen. In der Nacht auf Samstag starb der Lichtpionier im Alter von 95 Jahren.
