Ex-Sprint-Weltmeister Kerley provisorisch gesperrt

US-Sprintstar Fred Kerley ist wegen Verstößen gegen die Meldepflicht in Zusammenhang mit Doping-Tests vorübergehend gesperrt worden! Das gab die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Dienstag bekannt.
Für den 100-m-Weltmeister von 2022 ist es ein weiterer negativer Höhepunkt eines chaotischen Jahres. Der 30-Jährige war mehrfach in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt und unter anderem wegen häuslicher Gewalt gegen die Mutter seiner Kinder angeklagt.
Vor zwei Wochen verzichtete Kerley auf die Teilnahme an den nationalen Ausscheidungsrennen und damit auch auf die WM im September in Tokio. Exakte Gründe für seinen Rückzug nannte er nicht. Kerley ist zweimaliger Olympia-Medaillen-Gewinner. 2021 in Tokio holte er über 100 Meter Silber, im Vorjahr in Paris Bronze.
Kommentare
