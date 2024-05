Ein Kindersitz mangelhaft – hier alle Ergebnisse!

Positiv: Es gibt auch wieder Sitze, die ohne Isofix auskommen

Mit den Modellen „King Pro“ und „Safe-Way M“ von Britax Römer gibt es auch wieder zwei Kindersitze, die mit dem Fahrzeuggurt befestigt werden (ohne Isofix) und mit „Befriedigend“ abschneiden. Für den ÖAMTC-Techniker eine gute Sache: „Isofix ist in den vergangenen Jahren immer mehr zum Standard geworden – aber die dafür notwendigen Halterungen sind vor allem in älteren Fahrzeugen nicht immer vorhanden. Für Kinder mit einer Größe von ca. 80 bis 105 cm wurde es in der Vergangenheit zunehmend schwierig, passende Sitze mit Gurtbefestigung zu bekommen.“