Dieser Kärntner Produzent liefert Erfolgsfilme

Voll eingeschlagen hat im Kino das von Mona Film produzierte Werk „80 plus“. Allein in den ersten zwei Wochen gab es 35.000 Besucher, das ist für einen österreichischen Film top. Die „Krone“ ist als Partner dabei. Es ist der letzte Film, in dem die beliebte Schauspielerin Christine Ostermayer (87) mitwirkt. Sie ist mittlerweile acht Jahrzehnte (!) auf der Bühne und in Filmen daheim.