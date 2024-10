Oldtimer-Traktor verliert Rad, Lenker „abgeworfen“

Zu einem spektakulären Unfall kam es am späten Sonntagnachmittag in der Vorarlberger Gemeinde Alberschwende. Ein 79-jähriger Mann war mit seinem Oldtimer-Traktor auf dem Weg nach Hause, als sich bei seinem McCormick Internatinal Super BWD6 eines der riesigen Hinterräder löste. Das Gefährt kippte in der Folge um, der Lenker wurde auf die Straße geschleudert.