Traktor begräbt Fahrer bei Wettbewerb unter sich

Bei einem Traktor-Oldtimer-Treffen in Thüringen (Bezirk Bludenz in Vorarlberg) ist es am Sonntagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Bei der Vorbereitung eines sogenannten Traktor-Pullings kippte einer der Traktoren über die Hinterachse um und begrub den 26-jährigen Lenker unter sich. Der Fahrer musste von einem Notarztteam versorgt werden.