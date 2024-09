Österreicher trinken im Vergleich viel Kaffee

„Für die Wienerinnen und Wiener ist ein Tag ohne Kaffee undenkbar“, sagte Wolfgang Binder von der Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung am Freitag. Gemeinsam mit einem der bekanntesten Cafetiers der Stadt, Berndt Querfeld, wird er am kommenden Dienstag ab 9 Uhr am Herbert-von-Karajan-Platz neben der Staatsoper kostenlos frisch gebrühte Kaffees auf dem Espressomobil ausschenken.