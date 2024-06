So viel Kaffee trinken die Österreicher täglich

Altersgruppen

In der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen wird mit 3,16 Tassen täglich am meisten Kaffee getrunken. Die 15- bis 29-Jährigen trinken mit 2,12 Tassen am wenigsten. Zubereitet wird der Kaffee im Vollautomaten, besonders im Mehrpersonen-Haushalt. Die Bohnen dafür werden bevorzugt im Supermarkt (78,2 Prozent), gefolgt von der Filiale des Kaffeeherstellers (23,7 Prozent) und online (11,6 Prozent) gekauft.