Corona und Pilnacek: FPÖ will zwei U-Ausschüsse

Hafenecker sagte nun, dass man nie den Tod Pilnaceks sowie die Corona-Maßnahmen an sich habe untersuchen wollen. Vielmehr hätte es um die Einflussnahme des ÖVP-Innenministeriums auf die Behörden gehen sollen. „Nun wird es halt zwei Blöcke geben.“ Es reiche, wenn das erste Verlangen in der nächsten regulären Nationalratssitzung Ende September eingebracht werde, um noch im Herbst starten zu können.