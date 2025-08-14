Abwehr-Juwel (18) zum Medizincheck in Liverpool

Der FC Liverpool wird wohl schon bald den nächsten Neuzugang vorstellen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, steht Giovanni Leoni vor einem Wechsel zu den „Reds“. Der Medizincheck soll noch am Donnerstag über die Bühne gehen ...
35 Millionen Euro wird der englische Meister wohl für den 18-jährigen Verteidiger an Parma Calcio überweisen. Außerdem soll eine Weiterverkaufsklausel im Vertrag verankert sein, der dem Serie-A-Klub weitere Millionen bringen könnte.
Van-Dijk-Ersatz
Vergangene Saison spielte sich Leoni in die Startelf von Parma, seit Jänner verpasste der Italiener nur drei Spiele. Das Potenzial des Youngsters blieb auch in Liverpool nicht unbemerkt, bei den „Reds“ soll er langfristig Routinier Virgil van Dijk ersetzen.
Nach Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez wäre Leoni bereits der fünfte Neuzugang an der Anfield Road. Insgesamt gab der FC Liverpool im laufenden Transferfenster schon über 300 Millionen Euro aus.
Kommentare
