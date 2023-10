Österreichs „Kaffee-Kaiser“ kommt heuer aus Krems

Für viele ist er in der Früh ein unverzichtbarer Begleiter: der Kaffee. Und weil der Muntermacher ein solch beliebtes Getränk ist, wird ihm sogar ein eigener Tag gewidmet, nämlich der 1. Oktober. Ein wahrer Kaffee-Experte ist Lukas Stölner aus dem Bezirk Krems, was er zuletzt bei den Röstmeisterschaften auf dem Vienna Coffee Festival in Wien bewies, bei denen er den ersten Platz einheimste. Auf den Kaffee ist der 32-Jährige schon in jungen Jahren gekommen.