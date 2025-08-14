Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treffen in Alaska

Ablauf steht: Putin hat Trump für sich alleine

Außenpolitik
14.08.2025 12:53

Mit großer Spannung wird der Alaska-Gipfel zum Ukraine-Krieg am Freitag erwartet. Jetzt ist auch bekannt, wie das Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Amtskollegen Putin ablaufen soll ...

0 Kommentare

Die Begegnung wird am morgigen Freitag um 11.30 Uhr Ortszeit – 21:30 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit – in Alaska beginnen, wie der Berater der russischen Regierung, Juri Uschakow, mitteilte. Geplant sei ein Einzeltreffen von Trump und Putin, nur begleitet von Übersetzern. Auch die „Financial Times“ berichtet, dass sich keine Berater im Raum befinden werden. Trump sei auf sich allein gestellt.

Trump und Putin wollen im Anschluss an ihr Gespräch gemeinsam mit ihren Verhandlern ein Frühstück für weitere Besprechungen nutzen. Am Ende des Gipfels soll es dann eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und andere europäische Staatschefs fürchten, dass der Kremlchef den US-Präsidenten wieder für sich begeistern könnte. Die drängendsten Fragen und Antworten zu dem Gipfel lesen Sie hier.

Berater äußert sich nicht zu Trump-Drohungen
Putins Berater Uschakow ging nicht auf die Drohungen von Trump ein, sollte sich Russland einer Einigung auf ein Ende der Kämpfe verweigern. Der US-Präsident hatte am Mittwoch mit „schwerwiegenden Konsequenzen“ gedroht, sollte Putin keinem Frieden zustimmen. Er ließ offen, worum es sich dabei handle. Trump hatte ein rasches Folgetreffen in Aussicht gestellt, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen könnte.

Lesen Sie auch:
Wladimir Putin hält Donald Trump für manipulierbar.
„Historische Chance“
Gipfel in „unserem Alaska“: Was Putin jetzt will
14.08.2025
Vor Alaska-Gipfel
Trump: „Wenn Putin Krieg nicht beendet, dann ...“
13.08.2025
Putin-Trump-Treffen
Alaska: Ein US-Staat mit russischer Vergangenheit
14.08.2025

Trump will, wie er immer wieder angekündigt hat, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden. Er fordert eine Waffenruhe. Nach mehreren Telefonaten mit Putin will er sich nach eigener Aussage nun unter vier Augen einen Eindruck verschaffen, ob der Kremlchef bereit ist zu einem Frieden – und unter welchen Bedingungen.

Wollen auch über Wirtschaft reden
Nach Angaben von Uschakow wollen Putin und Trump bei ihrem Treffen auch über das „riesige ungenutzte Potenzial“ der russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen beraten. In Alaska wird neben anderen russischen Kabinettsmitgliedern auch der russische Finanzminister Anton Siluanow erwartet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wolodymyr Selenskyj
AlaskaUkraine
Regierung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
165.984 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
123.395 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
113.989 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1686 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1526 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1342 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Außenpolitik
Fachleute alarmiert
FPÖ stellte Anfrage zur Finanzierung von NGOs
„Sparen reicht nicht“
Doskozil will Lkw-Maut für Bundes- und Landstraßen
„Österreich-Aufschlag“
Lebensmittel zu teuer: ÖVP plötzlich im Kreuzfeuer
Start im Herbst?
Corona und Pilnacek: FPÖ will zwei U-Ausschüsse
Treffen in Alaska
Ablauf steht: Putin hat Trump für sich alleine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf