Ablauf steht: Putin hat Trump für sich alleine

Trump und Putin wollen im Anschluss an ihr Gespräch gemeinsam mit ihren Verhandlern ein Frühstück für weitere Besprechungen nutzen. Am Ende des Gipfels soll es dann eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und andere europäische Staatschefs fürchten, dass der Kremlchef den US-Präsidenten wieder für sich begeistern könnte. Die drängendsten Fragen und Antworten zu dem Gipfel lesen Sie hier.