Ganz spezieller Empfang: Müller-Hype in Vancouver

Der Weltmeister ist da – und der Empfang war auch gleich weltmeisterlich, jedenfalls bemerkenswert: Thomas Müller ist am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner neuen fußballerischen Heimat Vancouver gelandet und wurde u.a. von den Ureinwohnern begrüßt.
Spezielle Gesänge, Trommelrhythmen und herzliche Begrüßungsworte – die „Musqueam“, wie die Ureinwohner Vancouvers genannt werden, freuten sich sichtlich (und hörbar) über die Ankunft des „speziellen Menschen“, wie sie Thomas Müller nannten: „Wir heißen dich bei uns willkommen!“ Es war der vermutlich speziellste Empfang, den Thomas Müller im Laufe seiner Profikarriere bisher erlebt hat. Die Hunderten Fans bei seiner Ankunft am Flughafen wie auch am Trainingsgeländer der „Whitecaps“, des neuen Vereins Müllers, waren das eine – die Ureinwohner mit ihren charakteristischen Gewändern und der herzerwärmenden Zeremonie aber machten den Empfang zu etwas wohl Unvergesslichem.
Gleichzeitig Heimspiel
Auch interessant: Während Müller, mit Deutschland Weltmeister 2014, ankam und die Stadt schier in Ausnahmezustand versetzte, bestritt sein neuer Arbeitgeber ein Heimspiel in der „Canadian Championship“. Ein 2:2 gegen Forge FC gab‘s. Die Weltpresse wird davon weniger Notiz genommen haben als vom bemerkenswerten Empfang.
Bayern-Legende Müller unterschrieb bei den Whitecaps einen Einjahresvertrag. Noch heute, Donnerstag, soller am Abend per Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Die bei der Vorstellung entstehenden Bilder werden wohl kaum spektakulärer sein als die vom Empfang.
