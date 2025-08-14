Ganz spezieller Empfang: Müller-Hype in Vancouver

Spezielle Gesänge, Trommelrhythmen und herzliche Begrüßungsworte – die „Musqueam“, wie die Ureinwohner Vancouvers genannt werden, freuten sich sichtlich (und hörbar) über die Ankunft des „speziellen Menschen“, wie sie Thomas Müller nannten: „Wir heißen dich bei uns willkommen!“ Es war der vermutlich speziellste Empfang, den Thomas Müller im Laufe seiner Profikarriere bisher erlebt hat. Die Hunderten Fans bei seiner Ankunft am Flughafen wie auch am Trainingsgeländer der „Whitecaps“, des neuen Vereins Müllers, waren das eine – die Ureinwohner mit ihren charakteristischen Gewändern und der herzerwärmenden Zeremonie aber machten den Empfang zu etwas wohl Unvergesslichem.