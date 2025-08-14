Billy Joel versteigert seine geliebten Motorräder

Die bei ihm diagnostizierte Krankheit sei durch die jüngsten Auftritte verschlimmert worden. Es sei zu „Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen“ gekommen, hieß es. Von den Absagen betroffen waren Auftritte in Großbritannien und in den USA. Seine geplante US-Tournee sollte ihn eigentlich von Juli dieses Jahres bis Juli 2026 quer durch die Vereinigten Staaten führen – sie wurde komplett gestrichen. Billy Joel wurde mit Hits wie „We Didn‘t Start the Fire“, „Piano Man“ und „Uptown Girl“ weltweit bekannt.