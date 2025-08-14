Schulstart: Vor allem heuer lohnt Preisvergleich

Für einen Pelikan-Tintenlöscher sind zwischen 1,25 Euro (Müller) und 2 Euro (Thalia) fällig – ein Unterschied von 60 Prozent. Stabilo-Filzstifte (12 Stück) kosteten wiederum bei Interspar in Aktion 3,99 Euro, während bei Pagro/Libro dafür 6,59 Euro verlangt wurden. Der Malkasten von Jolly mit zwölf Farben ist wiederum bei Thalia und Müller mit 7,99 Euro am preiswertesten gewesen, während es bei Pagro/Libro mit 10,99 Euro um rund 38 Prozent teurer angeboten wurde.