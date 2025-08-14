Schulstart: Vor allem heuer lohnt Preisvergleich

Der Schulstart im September ist immer mit Kosten für Hefte, Schreibsachen, Schultaschen & Co. verbunden. Um dabei nicht in die Preisfalle zu tappen, sollte man die Angebote vergleichen. Die Unterschiede betragen zum Teil bis zu rund 100 Prozent, stellte die AK fest.
Den heuer startenden Tafelklasslern, besser gesagt deren Eltern, droht ein Preisschock bei den Schulsachen – sofern sie nicht auf das Preisschild schauen. Die Unterschiede für ein und dasselbe Produkt sind enorm und können bis zu 100 Prozent betragen, betonen die AK-Experten.
Im aktuellen Preismonitor wurden 53 Schulartikel bei fünf Online-Handelsketten und drei Filialen im Juli unter die Lupe genommen. Den größten Kostenunterschied gab es beim Klebestick Uhu Stic (40 g): Müller Drogerie verlangte dafür als günstigster Anbieter in Aktion 2,49 Euro, während im teuersten Geschäft, bei Thalia, 4,99 Euro kassiert wurden – also das Doppelte.
Für einen Pelikan-Tintenlöscher sind zwischen 1,25 Euro (Müller) und 2 Euro (Thalia) fällig – ein Unterschied von 60 Prozent. Stabilo-Filzstifte (12 Stück) kosteten wiederum bei Interspar in Aktion 3,99 Euro, während bei Pagro/Libro dafür 6,59 Euro verlangt wurden. Der Malkasten von Jolly mit zwölf Farben ist wiederum bei Thalia und Müller mit 7,99 Euro am preiswertesten gewesen, während es bei Pagro/Libro mit 10,99 Euro um rund 38 Prozent teurer angeboten wurde.
Greift man gleich auf Schultaschen-Sets (mehrere Teile inklusive, zum Beispiel Federpennal) zurück, ist die Sache nicht viel anders. Während hier die günstigsten Angebote je nach Handelskette 60 bis 101 Euro kosten, sind bei den kostspieligsten Paketen zwischen 80 und 290 Euro hinzublättern.
Bei Aktionen zuschlagen
Vor allem vor Schulbeginn bieten die Händler sehr oft Aktionen an. Wer sparen will oder muss, sollte dann zuschlagen, das zeigt auch die AK-Erhebung. Jedenfalls aber immer die Preise bei mehreren Händlern vergleichen – es lohnt sich.
Positiv ist auch anzumerken, dass die Geschäfte generell mit den Preisen nur marginal nach oben gegangen sind. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sind Füllfeder, Buntstift, Rucksack & Co. nur marginal um im Schnitt 0,6 Prozent.
