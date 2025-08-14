Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Unterschiede

Schulstart: Vor allem heuer lohnt Preisvergleich

Wirtschaft
14.08.2025 05:55
Ein Vergleich der Angebote lohnt sich in diesem Jahr besonders.
Ein Vergleich der Angebote lohnt sich in diesem Jahr besonders.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Der Schulstart im September ist immer mit Kosten für Hefte, Schreibsachen, Schultaschen & Co. verbunden. Um dabei nicht in die Preisfalle zu tappen, sollte man die Angebote vergleichen. Die Unterschiede betragen zum Teil bis zu rund 100 Prozent, stellte die AK fest.

0 Kommentare

Den heuer startenden Tafelklasslern, besser gesagt deren Eltern, droht ein Preisschock bei den Schulsachen – sofern sie nicht auf das Preisschild schauen. Die Unterschiede für ein und dasselbe Produkt sind enorm und können bis zu 100 Prozent betragen, betonen die AK-Experten.

Im aktuellen Preismonitor wurden 53 Schulartikel bei fünf Online-Handelsketten und drei Filialen im Juli unter die Lupe genommen. Den größten Kostenunterschied gab es beim Klebestick Uhu Stic (40 g): Müller Drogerie verlangte dafür als günstigster Anbieter in Aktion 2,49 Euro, während im teuersten Geschäft, bei Thalia, 4,99 Euro kassiert wurden – also das Doppelte.

Für einen Pelikan-Tintenlöscher sind zwischen 1,25 Euro (Müller) und 2 Euro (Thalia) fällig – ein Unterschied von 60 Prozent. Stabilo-Filzstifte (12 Stück) kosteten wiederum bei Interspar in Aktion 3,99 Euro, während bei Pagro/Libro dafür 6,59 Euro verlangt wurden. Der Malkasten von Jolly mit zwölf Farben ist wiederum bei Thalia und Müller mit 7,99 Euro am preiswertesten gewesen, während es bei Pagro/Libro mit 10,99 Euro um rund 38 Prozent teurer angeboten wurde.

Lesen Sie auch:
Stifte sind noch das Billigste der Dinge, die zum Schulbeginn zu besorgen sind.
„Eltern unterstützen“
Pro Schulkind im August zusätzlich 121,40 Euro
08.08.2025
Hilfe vom Land
Schulstart darf für Eltern nicht zu teuer werden
14.08.2025

Greift man gleich auf Schultaschen-Sets (mehrere Teile inklusive, zum Beispiel Federpennal) zurück, ist die Sache nicht viel anders. Während hier die günstigsten Angebote je nach Handelskette 60 bis 101 Euro kosten, sind bei den kostspieligsten Paketen zwischen 80 und 290 Euro hinzublättern.

Bei Aktionen zuschlagen
Vor allem vor Schulbeginn bieten die Händler sehr oft Aktionen an. Wer sparen will oder muss, sollte dann zuschlagen, das zeigt auch die AK-Erhebung. Jedenfalls aber immer die Preise bei mehreren Händlern vergleichen – es lohnt sich.

Positiv ist auch anzumerken, dass die Geschäfte generell mit den Preisen nur marginal nach oben gegangen sind. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sind Füllfeder, Buntstift, Rucksack & Co. nur marginal um im Schnitt 0,6 Prozent.

Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
153.133 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.554 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
109.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1629 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Wirtschaft
Kult-Disco insolvent
„Die goldenen Zeiten im Nachtleben sind vorbei“
Große Unterschiede
Schulstart: Vor allem heuer lohnt Preisvergleich
Trotz Steuerberater
Influencerin: „Habe ständig Schiss vorm Finanzamt“
Kritik am Stromgesetz
Mikl-Leitner: „Hände weg von Photovoltaik-Anlagen“
Krone Plus Logo
Republik „hilft“
30.700 Austro-Visa für Russen seit Kriegsbeginn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf