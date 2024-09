Diese Neuwagen halten ihren Wert am besten

Die Modelle mit dem voraussichtlich besten Werterhalt sind bei den Kleinstwagen der Kia Picanto 1.2 Vision und bei den Kleinwagen der Dacia Sandero Stepway TCe 110. In der unteren Mitteklasse sticht der Mazda 3 e-Skyactiv-X 186 M Hybrid heraus, in der Mitteklasse der Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 und in der Oberklasse der BMW 540d xDrive Touring.