RBI bringt Deal für Belarus-Tochter auf den Weg

Mit dem Verkauf steigt die RBI komplett aus dem Markt in Belarus aus und reduziert damit ihr Risiko in der Osteuropa-Region weiter, so die Bank. Sowohl von der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch von US-Behörden wurde in den vergangenen Monaten großer Druck auf die RBI ausgeübt, ihr Geschäft in Russland und Belarus zu reduzieren bzw. aufzugeben. In Russland reduziert die RBI derzeit ihr Geschäft, ein Verkauf wurde ihr jedoch vor kurzem von einem russischen Gericht per einstweiliger Verfügung verboten.