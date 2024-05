Raiffeisenbank zahlte 464 Millionen Euro an Putin

Die Kritik an der RBI wird immer heftiger, bei der Aktionärsversammlung am Donnerstag gab es sogar Proteste vor der Firmenzentrale in Wien. Angezündet wurden diese durch die jüngsten Zahlen: Für 2023 überwies die RBI Russland laut „Financial Times“ satte 464 Millionen Euro an Steuern an die Finanz in Moskau, das war weit mehr, als alle anderen ausländischen Geldinstitute zusammen leisteten. Damit würde Putins Krieg mitfinanziert, klagte etwa schon vor einer Weile die ukrainische Regierung und drohte Sanktionen an.