Putin droht: Dann ist NATO „im Krieg mit Russland“

Wichtiger Termin am Freitag

Die Frage dürfte auch bei einem Treffen von Großbritanniens Premierminister Keir Starmer mit US-Präsident Joe Biden am Freitag in Washington Thema sein. In Kiew hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut für die Freigabe geworben. Bisher beschränkten die USA den Einsatz ihrer Waffen gegen Russland auf die Abwehr der russischen Offensive gegen die ostukrainische Stadt Charkiw, weil sie eine Eskalation fürchten.