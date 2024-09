Westen soll Putins „Rote Linien“ ignorieren

Panzerhaubitzen aus Deutschland

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte unterdessen neue Waffenlieferungen an die Ukraine an. „Wir werden zwölf moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern“, sagt er. Heuer sollten sechs dieser Haubitzen in die Ukraine gebracht werden. Deutschland blieb aber bei der Ablehnung der Forderung des ukrainischen Präsidenten, den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele weit in Russland zu erlauben.