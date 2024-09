Schwere Unfälle mit Quads und Co. keine Seltenheit

Dramatische Szenen spielten sich – wie berichtet – am Sonntagabend in Kirchberg ab. Drei Einheimische stürzten mit einem Quad in Tirol ab, für einen kam jede Hilfe zu spät. Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche schwere Unfälle. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht ein erhöhtes Risiko.