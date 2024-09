Ottrubay fordert Solidarität mit Krebspatienten

Vor zwei Jahren hat Ágnes Ottrubay (64) am Ufer des Esterházy-Sees in Trausdorf ein Haus mit Garten und eigenem Badesteg erworben und es nach ihren Vorstellungen adaptieren lassen. Das Refugium ist für die Charity-Fürstin, die sich mit ihrem Verein „Vis Fontis“ für Roma-Kinder in Osteuropa einsetzt, viel mehr als ein neues Zuhause. Es ist ein Ort, an dem sie abschalten und Kraft tanken kann.