Polizei konnte Schlepper auf Forstweg schnappen

Am Sonntagabend fiel einem aufmerksamen Zeugen ein verdächtiges Auto auf. „Der Zeuge gab an, dass ein Schlepperfahrzeug über Forstwege in Richtung Trögern fahren würde“, berichtet die Polizei. „Nach dem Eintreffen der Beamten in dem Bereich konnte ein Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen angehalten werden.“