Schlepper: Flucht mit 130 km/h durch die Dörfer

Kaum noch Luft hatten jene 19 Flüchtlinge, die in einem mit Müllsäcken abgedichteten Laderaum des in Nikitsch gestoppten Kastenwagens zusammengepfercht waren. Der Afghane und 18 Syrer – unter ihnen eine Frau – sind in Panik geraten. Sie hatten bei voller Fahrt auf der Autobahn in Ungarn die Fahrzeugtüre aufgerissen – knapp überlebt! In Österreich suchten die Syrer Asyl an. Dem Drahtzieher des illegalen Transports drohen bis zu zehn Jahre Haft.