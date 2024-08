Bürgermeisterkandidat verzichtet auf Wahlplakate

Das „Superwahljahr“ ist in Rudersdorf wirklich eines: Noch vor der Nationalrats- und Landtagswahl wird in der südburgenländischen Gemeinde am 8. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Wie berichtet, hatte sich der bisherige wegen eines ausgesprochenen Betretungsverbotes zurückgezogen. Im Rennen um die Nachfolge im Amt sind SPÖ-Vizebürgermeister David Venus und Patrick Kainz von der ÖVP.