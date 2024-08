Bei Festnahme: 21-Jähriger verletzt Polizisten

„Nach kurzer Verfolgung zu Fuß wurde der Mann festgenommen“, so die Polizei weiter. „Dabei blieb er weiterhin aggressiv und musste schließlich unter Anwendung von Körperkraft in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt verbracht werden.“ Der 21-Jährige wehrte sich so stark, dass ein Beamter nach der Amtshandlung sich ins UKH begab und nach der ambulanten Behandlung seinen Dienst für den Tag beenden musste.