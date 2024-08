Auszeichnung für Projekte, die das Wasser schützen

Hochwasserschutz, Trinkwasserversorgung oder touristische Projekte – der „Neptun Staatspreis 2025“ will das Engagement für unser höchstes Gut sichtbar machen und so mehr Bewusstsein schaffen. 2023 konnte sich in der Landeswertung die Lavantmeile bei Frantschach-St. Gertraud durchsetzen, heuer können sich neben Städten und Gemeinden alle Kärntner mit Einreichungen beteiligen.