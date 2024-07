NIS 2 zwingt Firmen zu erhöhter Cybersicherheit

Obwohl die Vorgaben noch nicht in österreichisches Recht umgesetzt wurden, sei sichtbar, dass Unternehmen, insbesondere größere, aufgrund dieser Regulatorik in Cybersicherheit investieren. Maßnahmen in diesem Bereich würden in der Regel monatelange Vorbereitung benötigen. „Da sollten Unternehmen schon tätig werden“, rät Nimmerrichter.