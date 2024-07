Nordkoreanische Cyber-Spionagekampagne enttarnt

Die US-Bundespolizei hob in einer Erklärung hervor, dass Andariel „eine anhaltende Bedrohung für eine Reihe von Branchen weltweit“ bleibe. So habe die Hackergruppe versucht, an detaillierte Informationen zu Uranverarbeitung und -anreicherung, Raketen und Raketenabwehr zu gelangen.