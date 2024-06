Erstes Cybercrime-Trainingscenter startet Betrieb

Aufrüstung gegen Cybercrime

Um hier nachzubessern, hatte man in Linz im Zuge der groß angelegten Kriminaldienstreform 800.000 Euro in ein eigenes Cybercrime-Trainingscenter investiert. In der Landespolizeidirektion in der Gruberstraße wurden drei Räume eigens zum Zweck der Fortbildung eingerichtet. „Nicht nur in Linz, sondern auch in Bad Goisern, Rohrbach und Grein sollen Beamte wissen, wie man bei Delikten im digitalen Raum handeln kann, worauf man bei Hausdurchsuchungen achten sollte und wie man im Internet Spuren sichert“, betont Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.