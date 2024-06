Cyberangriff auf deutsche Softwarefirma TeamViewer

TeamViewer ist einer der größten Anbieter von Fernwartungssoftware, die in Unternehmen unter anderem dazu genutzt wird, sich auf die Bildschirme der Mitarbeiter einzuwählen, um eine Serviceanfrage zu lösen. Auch bei Privatleuten wird die Software gerne verwendet, um einander bei IT-Problemen zu helfen. Über diesen Weg kann man aber auch an sensible Informationen gelangen – bisweilen nutzen das Internetbetrüger aus.