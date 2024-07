Ego-Crash bei Einführung der neuen Ducati Panigale

Das Bike

Die Panigale V4 S wurde zum neuen Modelljahr grundlegend überarbeitet: Zwei- statt Einarmschwinge aus Alu mit mehr Flex, insgesamt zwei Kilogramm leichter, der Desmosedici Stradale mit 0,5 PS mehr (okay, das hält sich in Grenzen) leistet 216 PS bei 13.500 Umdrehungen in der Minute (500 mehr als vorher). Mit dem Racing-Auspuff von Akrapovic, der auch in Misano montiert war, sind es 228 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 121 Nm bei 11.250/min. (etwas weniger als vorher, bei höherer Drehzahl). Die Fahrwerksgeometrie wurde im Zuge des Schwingentauschs leicht verändert.