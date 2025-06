MotoGP in Mugello: Das Rennen – ab 14 Uhr LIVE

Francesco Bagnaia hatte sich die Saison vermutlich etwas anders vorgestellt. Nur ein Sieg und Dritter in der WM gefallen dem letztjährigen Weltmeister nicht. Jetzt will er bei seinem Heimrennen in Mugello voll angreifen. In den letzten drei Jahren, stand Bagnaia immer am Podest, im letzten sogar als Sieger.