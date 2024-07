Ducati V4: So wurde der Supersportler verbessert

Bremsen wie die Profis

Eine weitere wichtige Weltpremiere ist das von Bosch in Zusammenarbeit mit Ducati entwickelte „Race eCBS“-System. In den für den Einsatz auf der Rennstrecke vorgesehenen Stufen kann der Fahrer verschiedene Strategien für die Hinterradbremse aktivieren, die den Fahrtechniken der Profifahrer nachempfunden sind. Damit lässt sich der Bremspunkt weiter nach hinten verschieben. Das System betätigt die Hinterradbremse am Kurveneingang auch nach dem Lösen der Vorderradbremse, so wie es die Profis tun. Die Panigale verfügt außerdem über den von der Rennsportabteilung neu entwickelten Ducati Vehicle Observer (DVO) mit über 70 Sensoren für die elektronische Kontrolle des Motorrads.