Urteil vernichtend: Trumps Schlag war illegal

Iran hätte Recht auf verhältnismäßige Reaktion

Sollte der Iran auf den Angriff reagieren, müsse er sich dabei an humanitäres Völkerrecht und Kriegsrecht halten, erläuterte der Experte, der bereits im Auswärtigen Amt und am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg tätig war. Zivile Objekte dürften nicht angegriffen werden.