Wieder Taucher-Drama im Attersee: Frau vermisst

Schon wieder! Um 13.05 Uhr gab es in Steinbach am Attersee erneut Alarm wegen eines Taucherunfalls. Sechs Feuerwehren und zwei Teams der Wasserrettung rückten aus. Eine Polin (51) war plötzlich per Notaufstieg zur Oberfläche geschossen, dann verschwunden. Seither läuft eine große Suchaktion.