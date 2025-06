Blaise M.: Sie wird erste Chefin von „James Bond“

Wenn Blaise Metreweli in diesem Herbst ihr neues Büro in Vauxhall Cross, dem massiven Hauptquartier des MI6 an der Londoner Themse, betritt, schreibt sie Geschichte. Sie ist die erste Frau an der Spitze des britischen Geheimdienstes – jener sagenumwobenen Institution, die wir alle aus James-Bond-Filmen kennen. Und sie wird dort nicht wie Judi Dench als „M“ agieren, sondern als „C“ – ein Code, der seit über einem Jahrhundert für den Chef der „Military Intelligence, Section 6“ steht.