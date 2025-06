VW hat das erste autonome Level-4-Serienauto

Es ist der VW ID. Buzz AD, der künftig fahrerlos unterwegs sein soll, obwohl noch immer ein Fahrerplatz an Bord ist. 2026 soll er regulär in Betrieb gehen, zunächst mit Moia in Hamburg und in Kooperation mit Uber in Los Angeles, später auch in anderen Städten. Mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wurde bereits eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen.