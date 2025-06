Kiewel sorgt live im TV für absolute Überraschung

Verlobung nach Rückkehr aus Israel

Nach Angaben der „Bild“-Zeitung konnte Kiewel die vergangene Sendung nicht moderieren, weil sie in ihrer Wahlheimat Tel Aviv wegen der angespannten Sicherheitslage festsaß. Der internationale Flugverkehr am Ben-Gurion-Flughafen war in Folge des sich zuspitzenden Nahostkonflikts zeitweise eingestellt worden. Die TV-Moderatorin lebt seit 2017 in Israel und besitzt dort eine Wohnung.