Sommerhitze mit Gewitter: Woche startet turbulent

Wer in den kommenden Tagen Abkühlung sucht, muss bis Freitag warten – denn bis dahin hält der Sommer in Österreich mit voller Kraft Einzug, wie die Geosphere-Prognose zeigt. Schon am Montag liegt Spannung in der Luft – am Nachmittag steigt die Gewittergefahr spürbar an. Zu Tagesbeginn kann bis auf den Westen von recht sonnigem Wetter ausgegangen werden.