Fulminante Show mit speziellem Gänsehaut-Moment

Was für ein „Schlagerbooom Open Air“ am Samstag in Kitzbühel! Viele Stars – etwa Pop-Titan Dieter Bohlen und Schlager-Queen Andrea Berg – sorgten für viele Überraschungen. Auch an die Opfer des Amoklaufes in Graz wurde auf spezielle Art und Weise gedacht. Siehe dazu auch das Video.