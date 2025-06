Vater kletterte zu schwer verletzter Tochter hinab

Bruder setzte die Rettungskette in Gang

Ihr 58-jähriger Vater kletterte sofort zu seiner verletzten Tochter ab und leistete der Schwerverletzten Erste Hilfe. Der 34-jährige Bruder setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Notarzthubschrauber flog Bergretter der Ortsstelle Gosau mittels Tau in die Nähe des Unfallortes, um die verletzte Wanderin aus dem steilen Absturzgelände retten zu können.



Bergung mittels Seilsicherung

Nur mittels Seilsicherung konnten die Bergretter gemeinsam mit der Mannschaft des Notarzthubschraubers den unverletzten Vater und die schwer verletzte 29-Jährige zurück auf den Wanderweg und folglich nach der Erstversorgung ins Krankenhaus einliefern. Der Vater und Bruder der Verletzten stiegen mit den Einsatzkräften zu Fuß Richtung Gosausee ab.