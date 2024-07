Annäherung am Telefon: Selenskyj gratulierte Trump

Trump will „Frieden bringen“

Er werde als Präsident „der Welt Frieden bringen und den Krieg beenden, der so viele Menschenleben gekostet hat“, so Trump. Beide Seiten – Russland und die Ukraine – würden zusammenkommen und ein Abkommen aushandeln, das die Gewalt beende und einen Weg zum Wohlstand ebne.