Wildcampen in Europa: Wo man darf, wo man straft

Stehenbleiben, wo man gerade will, grillen, wenn man gerade Hunger hat, übernachten, wo es einem gerade gefällt: Was wäre das schön! Allerdings: Wildcampen ist bei teils horrenden Strafen verboten – und zwar nicht nur in Österreich. Wir haben die Lage in Europa für Sie gecheckt – und die Alternativen.