Lugner-Todestag: „Richard soll stolz auf uns sein“

Vergangenes Jahr verlor Österreich eines seiner schillerndsten Originale: Richard Lugner. Der Bauunternehmer liebte die Öffentlichkeit – und diese ihn. Ein Jahr nach dem Tod des Society-Löwen lebt sein Geist in seinem Lebenswerk, der Lugner City am Wiener Gürtel, weiter. Ein „Krone“-Lokalaugenschein.