Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Lokalaugenschein

Lugner-Todestag: „Richard soll stolz auf uns sein“

Adabei Österreich
09.08.2025 18:00
Als „Bambi“ war Nina Bruckner die Frau an Richard Lugners Seite, heute managt sie den ...
Als „Bambi“ war Nina Bruckner die Frau an Richard Lugners Seite, heute managt sie den Social-Media-Auftritt der Lugner City.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Vergangenes Jahr verlor Österreich eines seiner schillerndsten Originale: Richard Lugner. Der Bauunternehmer liebte die Öffentlichkeit – und diese ihn. Ein Jahr nach dem Tod des Society-Löwen lebt sein Geist in seinem Lebenswerk, der Lugner City am Wiener Gürtel, weiter. Ein „Krone“-Lokalaugenschein.

0 Kommentare

Hier treffen sich alle: Gewinner und Verlierer, Reiche und AMS-Bezieher, die alten „Drangla“ und die jungen Angeber, frischgebackene Eltern beim Wocheneinkauf und in Axe-Duftwolken gehüllten Schulschwänzer. In der 1990 eröffneten Lugner City, im Volksmund liebevoll „Luci“ genannt, spiegelt sich die Vielfalt Wiens wider.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Luger
Lukas Luger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
„Auf anderer Seite“
„Walking Dead“-Star Kelley Mack: Tod mit 33 Jahren
Anti-Bodyshaming-Fotos
Isabell Stern zeigt sich nackt im „Playboy“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.068 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
202.512 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
146.602 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1532 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1526 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1225 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Adabei Österreich
Krone Plus Logo
Lokalaugenschein
Lugner-Todestag: „Richard soll stolz auf uns sein“
Vor Mallorca-Rückkehr
Ex-„Big Brother“-Star entspannt in Österreich
Am Grazer Schloßberg
Steirische Hochzeits-Expertin sagte endlich „Ja“
RTL-Show
Tara Tabitha zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf