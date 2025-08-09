Lugner-Todestag: „Richard soll stolz auf uns sein“

LIVE: Hartberg vergibt Vorentscheidung gegen Linz
Vergangenes Jahr verlor Österreich eines seiner schillerndsten Originale: Richard Lugner. Der Bauunternehmer liebte die Öffentlichkeit – und diese ihn. Ein Jahr nach dem Tod des Society-Löwen lebt sein Geist in seinem Lebenswerk, der Lugner City am Wiener Gürtel, weiter. Ein „Krone“-Lokalaugenschein.
Hier treffen sich alle: Gewinner und Verlierer, Reiche und AMS-Bezieher, die alten „Drangla“ und die jungen Angeber, frischgebackene Eltern beim Wocheneinkauf und in Axe-Duftwolken gehüllten Schulschwänzer. In der 1990 eröffneten Lugner City, im Volksmund liebevoll „Luci“ genannt, spiegelt sich die Vielfalt Wiens wider.
