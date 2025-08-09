Prohaska: „Ich würde alles wieder genauso machen!“

Fußball-Legende Herbert Prohaska feierte seinen Geburtstag nicht etwa still im kleinen Kreis, sondern mitten im Herzen von Ottakring, auf der legendären Tschauner Bühne. Zwischen Wiener Schmäh und tosendem Applaus ließ sich der Publikumsliebling von seinen Fans hochleben und griff dabei selbst zum Mikro.