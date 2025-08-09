Karambolage sorgte für Stau auf Tauernautobahn

Ein Unfall sorgte dafür, dass es am Samstagvormittag zu einem Kilometer langem Stau auf der Tauernautobahn. Ein Alko-Lenker, der schwer verletzt wurde, löste eine Karambolage aus.
Kurz nach 11.35 Uhr war ein 38-jähriger Kärntner auf der Tauernautobahn auf Höhe Krems in Richtung Klagenfurt unterwegs, als ein vor ihm fahrender Pkw plötzlich abbremste. Das dürfte der Kärntner übersehen haben und krachte in das Fahrzeug eines deutschen Urlaubers. Der Pkw wiederum wurde gegen ein anderes Auto geschleudert. „Der 38-Jährige kollidierte in weiterer Folge seitlich mit einem Sattelkraftzug und prallte schließlich gegen die Mittelleitschiene“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Alko-Lenker wurde verletzt
Bei der Karambolage erlitt der Kärntner schwere Verletzungen und musste nach der medizinischen Restversorgung vom Rettungshubschrauber RK1ins Krankenhaus nach Spittal geflogen. Eine 48-jährige Kroatin erlitt ebenfalls Verletzungen und musste von der Rettung ins Spittal gebracht werden.
Ein Alkotest beim 38-Jährigen verlief positiv. Die Polizeibeamten führten auch bei allen anderen Unfallbeteiligten einen Alkotest durch: Allesamt verliefen negativ.
Stau als Folge von Karambolage
Die Autobahn in Richtung Villach musste während der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Folge war ein Kilometer langer Stau. Erst um 13.15 Uhr setzte sich die Blechlawine erst wieder in Bewegung.
Im Einsatz standen neben Rettung und Polizei auch die Feuerwehren aus Rennweg, Gmünd und St. Peter-Oberdorf mit insgesamt 30 Einsatzkräften.
Kommentare
