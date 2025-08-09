Karambolage sorgte für Stau auf Tauernautobahn

Kurz nach 11.35 Uhr war ein 38-jähriger Kärntner auf der Tauernautobahn auf Höhe Krems in Richtung Klagenfurt unterwegs, als ein vor ihm fahrender Pkw plötzlich abbremste. Das dürfte der Kärntner übersehen haben und krachte in das Fahrzeug eines deutschen Urlaubers. Der Pkw wiederum wurde gegen ein anderes Auto geschleudert. „Der 38-Jährige kollidierte in weiterer Folge seitlich mit einem Sattelkraftzug und prallte schließlich gegen die Mittelleitschiene“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.