Spurlos verschwunden: Intensive Suche nach Steirer

Freitagnachmittag wurde der Mann zuletzt gesehen. Seine Frau verabschiedete sich vom 62-Jährigen und ging zur Arbeit. Als sie in der Nacht zurückkehrte, konnte sie ihren Gatten – entgegen seiner Gewohnheiten – allerdings nicht zuhause auffinden. Die Angst, es könnte ihm etwas zugestoßen sein, ist sofort aufgekommen, weswegen sie Anzeige erstattete.