Spurlos verschwunden: Intensive Suche nach Steirer

Seit Samstagmorgen wird nach einem 62-jährigen Steirer im Bereich Hitzendorf gesucht. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.
Freitagnachmittag wurde der Mann zuletzt gesehen. Seine Frau verabschiedete sich vom 62-Jährigen und ging zur Arbeit. Als sie in der Nacht zurückkehrte, konnte sie ihren Gatten – entgegen seiner Gewohnheiten – allerdings nicht zuhause auffinden. Die Angst, es könnte ihm etwas zugestoßen sein, ist sofort aufgekommen, weswegen sie Anzeige erstattete.
Suchaktion nach Vermissten läuft
Wie Christoph Grill von der Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt, läuft seit den Samstagmorgenstunden eine intensive Suchaktion nach dem Vermissten im Bereich Hitzendorf mit Beteiligung von Polizei und Feuerwehr. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ ist im Einsatz.
