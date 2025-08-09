Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Mallorca-Rückkehr

Ex-„Big Brother“-Star entspannt in Österreich

Adabei Österreich
09.08.2025 17:59
Jürgen Milski (61) gilt als größer Österreich-Fan.
Jürgen Milski (61) gilt als größer Österreich-Fan.(Bild: Glomex.com)

Kurz vor einem neuen Engagement auf der Ballermann-Insel Mallorca hat Sänger und „Big Brother“-Pionier Jürgen Milski die Ruhe gesucht. Dafür hat er sich zwei Seen in Österreich ausgewählt – übrigens nicht sein erster Österreich-Urlaub ...

0 Kommentare

„Heute wird nochmal mit meiner Tochter am See entspannt, bevor es morgen wieder nach Malle geht“, schrieb Milski auf Facebook. Er verriet dabei, dass er am Atter- und Wolfgangsee weilt.

Es ist kein Geheimnis, dass unser Land eines der liebsten Urlaubsländer des „Big Brother“-Pioniers ist. Bereits im April weilte der 61-Jährige im Salzburger Henndorf, wo das Gut Aiderbichl beheimatet ist.

Nervenkrankheit öffentlich gemacht
Der ehemalige „Big Brother“-Star hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ende Juni macht er schließlich seine Diagnose öffentlich. Er leidet am Karpaltunnelsyndrom (KTS), einer nervlichen Einengung im Bereich des Handgelenks. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung erzählte der Entertainer, mit welchen Symptomen es begann. Zunächst war nur ein Finger betroffen und seine Hand schlief nachts häufig ein. Doch nach und nach breitete sich das Taubheitsgefühl sowie das Kribbeln weiter aus: „Irgendwann waren drei Finger betroffen und ich bin jede Nacht davon wach geworden, musste die Hand ausschütteln.“

Lesen Sie auch:
„Big Brother“
Jürgen Milski tankt Kraft und Energie in Salzburg
16.04.2025
Auf Spurensuche
„Big Brother“ 1: Das wurde aus Zlatko und Jürgen
08.08.2023
Verluste und Träume
Jürgen Milski auf den Spuren seines Vaters
01.10.2021

Eine Operation zieht der Vater einer Tochter derzeit jedoch nicht in Betracht: „Auf die OP möchte ich so lange wie möglich verzichten. Dafür habe ich gar keine Zeit“, so der 61-Jährige. Seit der Diagnose trage er nachts eine Schiene am Handgelenk. Dadurch seien seine Beschwerden bereits deutlich weniger geworden.

Milski ist mittlerweile seit 25 Jahren als Reality-Star (unter anderem „Kampf der Realitystars“, „Promi Big Brother“) im Geschäft, tritt als Partysänger auf Mallorca auf – und hat sich schon einige Häuser gekauft. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
„Auf anderer Seite“
„Walking Dead“-Star Kelley Mack: Tod mit 33 Jahren
Anti-Bodyshaming-Fotos
Isabell Stern zeigt sich nackt im „Playboy“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.068 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
202.512 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
146.602 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1532 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1526 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1225 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Adabei Österreich
Krone Plus Logo
Lokalaugenschein
Lugner-Todestag: „Richard soll stolz auf uns sein“
Vor Mallorca-Rückkehr
Ex-„Big Brother“-Star entspannt in Österreich
Am Grazer Schloßberg
Steirische Hochzeits-Expertin sagte endlich „Ja“
RTL-Show
Tara Tabitha zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf