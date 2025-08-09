Ex-„Big Brother“-Star entspannt in Österreich

Nervenkrankheit öffentlich gemacht

Der ehemalige „Big Brother“-Star hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ende Juni macht er schließlich seine Diagnose öffentlich. Er leidet am Karpaltunnelsyndrom (KTS), einer nervlichen Einengung im Bereich des Handgelenks. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung erzählte der Entertainer, mit welchen Symptomen es begann. Zunächst war nur ein Finger betroffen und seine Hand schlief nachts häufig ein. Doch nach und nach breitete sich das Taubheitsgefühl sowie das Kribbeln weiter aus: „Irgendwann waren drei Finger betroffen und ich bin jede Nacht davon wach geworden, musste die Hand ausschütteln.“