Ex-„Big Brother“-Star entspannt in Österreich

Kurz vor einem neuen Engagement auf der Ballermann-Insel Mallorca hat Sänger und „Big Brother“-Pionier Jürgen Milski die Ruhe gesucht. Dafür hat er sich zwei Seen in Österreich ausgewählt – übrigens nicht sein erster Österreich-Urlaub ...
„Heute wird nochmal mit meiner Tochter am See entspannt, bevor es morgen wieder nach Malle geht“, schrieb Milski auf Facebook. Er verriet dabei, dass er am Atter- und Wolfgangsee weilt.
Es ist kein Geheimnis, dass unser Land eines der liebsten Urlaubsländer des „Big Brother“-Pioniers ist. Bereits im April weilte der 61-Jährige im Salzburger Henndorf, wo das Gut Aiderbichl beheimatet ist.
Nervenkrankheit öffentlich gemacht
Der ehemalige „Big Brother“-Star hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ende Juni macht er schließlich seine Diagnose öffentlich. Er leidet am Karpaltunnelsyndrom (KTS), einer nervlichen Einengung im Bereich des Handgelenks. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung erzählte der Entertainer, mit welchen Symptomen es begann. Zunächst war nur ein Finger betroffen und seine Hand schlief nachts häufig ein. Doch nach und nach breitete sich das Taubheitsgefühl sowie das Kribbeln weiter aus: „Irgendwann waren drei Finger betroffen und ich bin jede Nacht davon wach geworden, musste die Hand ausschütteln.“
Eine Operation zieht der Vater einer Tochter derzeit jedoch nicht in Betracht: „Auf die OP möchte ich so lange wie möglich verzichten. Dafür habe ich gar keine Zeit“, so der 61-Jährige. Seit der Diagnose trage er nachts eine Schiene am Handgelenk. Dadurch seien seine Beschwerden bereits deutlich weniger geworden.
Milski ist mittlerweile seit 25 Jahren als Reality-Star (unter anderem „Kampf der Realitystars“, „Promi Big Brother“) im Geschäft, tritt als Partysänger auf Mallorca auf – und hat sich schon einige Häuser gekauft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.